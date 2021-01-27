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Новости политики

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ЕС выступил с ультиматумом к Польше

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Евросоюз выдвинул Польше ультиматум, дав Варшаве месяц на устранение нарушений принципа верховенства права. Властям страны уже было направлено соответствующее мотивированное заключение, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

В нем указывается, что у польских властей есть месяц на то, чтобы дать ответ на данное дополнительное заключение и принять необходимые меры, «чтобы соответствовать европейскому праву».

«В противном случае ЕК может обратиться в Суд Евросоюза», — сказано в сообщении ЕК.

Как отмечается, Брюссель был не удовлетворен предыдущими ответами Варшавы на запросы.

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