МИД РФ вручил ноту протеста дипломату посольства США из-за «фейков» о России

Представителю американского посольства в Москве вручена нота протеста после публикации дипмиссией США «фейков» о несанкционированных акциях в российских городах, сообщает Министерство иностранных дел России.

«Отмечаем масштабное распространение недостоверных «фейков» о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординированно распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве», – указано в сообщении.

Представитель посольства был вызван в МИД, где ему вручили ноту протеста с предупреждением о том, что Россия «оставляет за собой право на ответные шаги», отмечает российское дипведомство.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации посольства США о незаконных акциях косвенным вмешательством во внутренние дела страны.