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Новости политики

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Халилзада попросили остаться спецпредставителем США по Афганистану

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Новая администрация США сохранит Залмая Халилзада на должности спецпредставителя по Афганистану. Об этом заявил новый госсекретарь США Энтони Блинкен, трансляцию ведет американский Госдепартамент.

«Мы попросили его продолжить эту важную работу», - заявил Блинкен.

Он отметил, что новая администрация собирается переоценить договоренности с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), чтобы понять, какие обязательства взяло на себя движение, а какие — США.

В конце февраля 2020 года США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки.

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