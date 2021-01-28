Блинкен обсудил Россию, климат и Иран с коллегами из Великобритании и ФРГ

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону переговорил с главами МИД Великобритании и Германии, обсудил с ними борьбу с изменением климата, Россию, Китай и Иран. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление госдепа.

«Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом. Подтвердили особые отношения между Соединенными Штатами и Великобританией. Они обсудили председательство Великобритании в G7, многостороннее участие в борьбе с изменением климата и пандемией COVID-19 и общие приоритеты во внешней политике, включая Китайскую Народную Республику, Иран и Россию», — говорится в сообщении.

Блинкен также поговорил с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, чтобы обсудить укрепление сотрудничества США и Германии для продвижения «общей безопасности, ценностей и процветания».

Ранее новый глава Госдепа заявил, что международное сообщество «нуждается в руководящей роли» США.