Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Национальный комитет республиканцев не будет предлагать Трампу баллотироваться в 2024 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Председатель Национального комитета Республиканской партии США Ронна Макдэниел заявила, что комитет не будет выдвигать кандидатуру бывшего президента Дональда Трампа к выдвижению на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает Axios.

«Партия должна оставаться нейтральной. Я никому не говорю, надо или не надо баллотироваться в 2024 году», — сказала Макдэниел.

Близкое окружение действующего президента США Дональда Трампа ранее выражало мнение, что политик не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.