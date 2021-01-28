Инаугурация президента Киргизии Жапарова прошла в Бишкеке

Церемония инаугурации избранного президента Киргизии Садыра Жапарова прошла в Бишкеке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные телеканалы.

Мероприятие проходило в здании Киргизской национальной филармонии, у которого главу государства почетный караул Национальной гвардии страны.

Правоохранительные органы следят за соблюдением порядка вблизи здания, однако специальное перекрытие улиц организовано не было.

Политик прочитал текст присяги. После этого Жапарову были вручены государственные символы нагрудный знак и президентский штандарт.

10 января в Киргизии состоялись президентские выборы и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%.

По итогам референдума, усиление института президента поддержали более 1,1 миллиона киргизцев, за парламентскую форму правления — 152 тысячи (чуть меньше 11%), еще 62 тысячи (4,5%) проголосовали против всех форм правления.

После этого исполняющий обязанности вице-премьера страны Равшан Сабиров рассказал о планах Жапарова совершить первый иностранный визит в качестве президента Киргизии в Россию.