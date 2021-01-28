Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Вертолет с президентом США Дональдом Трампом пролетает мимо здания Капитолия, 20 января 2021 года Вертолет с президентом США Дональдом Трампом пролетает мимо здания Капитолия, 20 января 2021 года

Более 30 тысяч американцев покинули Республиканскую партию после штурма Капитолия

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Более 30 тысяч американцев отказались от Республиканской партии в последние недели после штурма сторонниками эк-президента США Дональда Трампа Капитолия в Вашингтоне 6 января, сообщает газета Hill со ссылкой на статистику.

Отмечается, что это данные лишь нескольких американских штатов (Пенсильвания, Северная Каролина, Колорадо, Мэриленд, Флорида и т.д.), информирующих о регистрации избирателей и смене партийной принадлежности. Таким образом, тех, кто вышел из Республиканской партии, может быть значительно больше.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

Ранее сообщалось, что национальный комитет республиканцев не будет предлагать Трампу баллотироваться в 2024 году.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.