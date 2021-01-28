Более 30 тысяч американцев покинули Республиканскую партию после штурма Капитолия

Более 30 тысяч американцев отказались от Республиканской партии в последние недели после штурма сторонниками эк-президента США Дональда Трампа Капитолия в Вашингтоне 6 января, сообщает газета Hill со ссылкой на статистику.

Отмечается, что это данные лишь нескольких американских штатов (Пенсильвания, Северная Каролина, Колорадо, Мэриленд, Флорида и т.д.), информирующих о регистрации избирателей и смене партийной принадлежности. Таким образом, тех, кто вышел из Республиканской партии, может быть значительно больше.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

Ранее сообщалось, что национальный комитет республиканцев не будет предлагать Трампу баллотироваться в 2024 году.