Сахалинскому депутату грозит исключение из партии за нецензурную речь в TikTok

Депутат из Сахалина, который использовал нецензурную брань в соцсети в TikTok в присутствии детей, может быть исключен из партии. Об этом сообщил первый секретарь обкома КПРФ в Сахалинской области Павел Ашихмин, передает РИА «Новости».

Отмечается, что партия рассмотрит проступок депутата с учетом его объяснений и прежней деятельности. В итоге будет принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Ашихмин назвал подобное поведение члена партии неэтичным и недостойным.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор оштрафует соцсети, в том числе TikTok, за призывы детей к участию в незаконных акциях.