В Белоруссии планируют внести поправки, позволяющие пресекать призывы к забастовкам

Замгоссекретаря Совета безопасности Александр Рахманов заявил, что в ближайшее время будет подготовлен ряд поправок, которые планируется ввести в законодательство. Об этом сообщает БелТА.

По его словам, в ходе совещания Совбеза его участники рассмотрели несколько инициатив, которые позволили бы властям «своевременно и оперативно» реагировать на любые угрозы, например те, «с которыми столкнулась страна во втором полугодии 2020 года».

«В течение первого квартала 2021 года необходимые изменения в наше национальное законодательство будут внесены», — подчеркнул Рахманов.

Он добавил, что планируется внесение поправок в Трудовой и Уголовный кодекс для пресечения случаев призыва к забастовкам. Кроме того, ожидается пересмотр закона об экстремизме, согласование документа о защите персональных данных, от агрессивных выпадов в адрес судей, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, принятие закона о недопущении героизации нацизма.

Ранее экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала Евросоюз и США применять более жесткие меры в своем ответе на действия президента страны Александра Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.