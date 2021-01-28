На Украине завели уголовное дело из-за вмешательства в выборы США

Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело из-за возможного вмешательства граждан страны в президентские выборы США. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, следствие, которое уже началось, «должно дать ответы на очень многие вопросы».

Ермак подчеркнул, что Киев выступает против вмешательства в дела любого государства и сделает все, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

Он добавил, что «попытки многих сил как внутри страны, так и извне испортить отношения Украины с США не увенчались успехом».

В середине января Вашингтон ввел санкции против украинских граждан и информационных ресурсов, так как они якобы вмешались в президентские выборы в США, а также связаны с российской кампанией по дезинформации американских граждан.