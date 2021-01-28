Лукашенко потребовал доказать, что в Белоруссии есть политзаключенные

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал доказать, что в республике есть политзаключенные. Об этом пишет агентство BelTA.

«Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую», — сказал Лукашенко.

По словам президента, на встрече в СИЗО оппозиционеры спрашивали, когда их отпустят, на что он предложил сначала вернуть все украденное.

«До сих пор жду-с…» — подчеркнул Лукашенко.

Ранее глава республики сравнил протестные акции в России и Белоруссии.