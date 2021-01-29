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Генсек ООН Антониу Гутерриш Генсек ООН Антониу Гутерриш

Генсек ООН привился от коронавируса

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил первую дозу вакцины от коронавируса нового типа.

«Я счастлив и благодарен получить первую дозу вакцины от COVID-19 сегодня. Мы должны приступить к работе, чтобы сделать вакцину доступной для всех и везде. С этой пандемией никто из нас не в безопасности, пока все мы не в безопасности», — написал Гутерриш на своей странице в Twitter.

Он не уточнил, какой именно вакциной привился.

Ранее прививку от COVID-19 сделал патриарх Константинопольский Варфоломей.

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