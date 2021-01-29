Белый дом: Байден «не сдерживался» во время разговора с Путиным

Президент США Джо Байден во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным «не сдерживался» и откровенно говорил о своих опасениях, заявил пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Он (Байден) никогда не сдерживался, когда речь шла о президенте Путине и опасениях по поводу действий российского руководства», – отметила Псаки.

Пресс-секретарь добавила, что у американского президента были «четкие цели», которые ему удалось реализовать во время этих переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали первого разговора глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена.