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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время большой пресс-конференции Владимира Путина, 17 декабря 2020 года Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время большой пресс-конференции Владимира Путина, 17 декабря 2020 года

Песков прокомментировал слова Симоньян о включении Донбасса в состав России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Маргариты Симоньян о необходимости присоединить Донбасс к России.

«Маргарита Симоньян является медиа-менеджером и журналистом. Она не может быть выразителем официальной позиции РФ. Такого вопроса на повестке дня не стоит. Вы знаете, что Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий содействию Украине по регулированию ее внутриукраинского кризиса. Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения на Донбассе и продолжит защищать русских», — сказал Песков.

Он уточнил, что вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит.

28 января Симоньян, выступая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, заявила, что жители востока Украины «хотят жить у себя дома» и «иметь возможность быть русскими», и призвала Россию присоединить этот регион.

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