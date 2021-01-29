Лукашенко заявил, что никого не боится в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со студентами заявил, что не испытывает страха ни перед кем в своей стране. Об этом сообщает БелТА.

Он отметил, что готов защищать республику, чего бы это ему ни стоило.

По его словам, властям Белоруссии удалось построить «первое суверенное, независимое государство» на «обломках огромной империи».

Политик подчеркнул, что гордится страной, несмотря на недостатки.

«Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не допустить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее он указал на желание других стран решить свои проблемы за счет белорусов.