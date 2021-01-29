Лукашенко спросили, о чем мечтает президент

Президент Белорусси Александр Лукашенко в рамках встречи со студентами рассказал, о чем мечтает глава государства. Об этом сообщает БелТА.

Он отметил, что занимается решением вопросов в разных сферах жизни страны, поэтому желания отличаются в зависимости от областей.

«Вопрос жутко банальный, который мне задают постоянно и на который у меня нет ответа», — сказал Лукашенко.

При этом политик добавил, что президент не хочет, чтобы сделанное им и руками народа в течение последних лет исчезло, а государство развалилось.

Кроме того, Лукашенко пообещал сформулировать ответ на этот вопрос к Всебелорусскому народному собранию.

Днем ранее политик подчеркнул, что готов защищать Белоруссию «на танке, БМП, с автоматом в руках».