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Новости политики

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, 14 сентября 2020 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, 14 сентября 2020 года

Лукашенко спросили, о чем мечтает президент

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Президент Белорусси Александр Лукашенко в рамках встречи со студентами рассказал, о чем мечтает глава государства. Об этом сообщает БелТА.

Он отметил, что занимается решением вопросов в разных сферах жизни страны, поэтому желания отличаются в зависимости от областей.

«Вопрос жутко банальный, который мне задают постоянно и на который у меня нет ответа», — сказал Лукашенко.

При этом политик добавил, что президент не хочет, чтобы сделанное им и руками народа в течение последних лет исчезло, а государство развалилось.

Кроме того, Лукашенко пообещал сформулировать ответ на этот вопрос к Всебелорусскому народному собранию.

Днем ранее политик подчеркнул, что готов защищать Белоруссию «на танке, БМП, с автоматом в руках».

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