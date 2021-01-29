Путин назвал непростой ситуацию с безопасностью на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с безопасностью на Дальнем Востоке складывается непросто, передает ТАСС.

По его словам, данный регион имеет важное, фундаментальное значение для страны.

«Ситуация в регионе складывается непросто. Мы знаем обо всех этих угрозах», — отметил глава государства.

Безопасность на Дальнем Востоке находится под угрозой из-за территориальных притязаний Японии.

Токио и Москва долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов.

Япония ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

Так, в январе премьер-министр Японии Есихидэ Суга вновь заявил, что суверенитет Токио распространяется на все четыре «северных острова».