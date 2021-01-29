Советник Байдена назвал продление ДСНВ лишь началом переговоров с РФ

| Бернст Ю.

Продление стратегического Договора СНВ-3 — это лишь начало «серьезных» переговоров с РФ, заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вашингтон должен быть способен заставлять Москву платить и сталкиваться с последствиями за ее агрессивное поведение, отметил Салливан.

В то же время необходимо вести с Россией серьезные, лишенные иллюзий переговоры по стратегическим вопросам, добавил советник президента США.

Ранее президент России Владимир Путин подписал документ о продлении ДСНВ на 5 лет.