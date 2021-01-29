Защита Януковича опровергла сообщения о предъявлении ему обвинения в госизмене

| Бернст Ю.

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича опровергла распространенную накануне Государственным бюро расследований (ГБР) информации о предъявлении ему обвинения в государственной измене в связи с подписанием в 2010 году с РФ так называемых Харьковских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.

«Никакие подозрения не вручались», — заявили в адвокатском объединении «Авер Лекс», представляющем интересы Януковича. Там отметили, что у ГБР нет оснований подозревать Януковича в совершении преступлений в связи с Харьковскими соглашениями.

Адвокат Виталий Сердюк пояснил, что перед данными соглашениями Киев подписал в Москве заведомо невыгодные для Украины договоры. Так, предусмотренная ими цена на газ была выше, чем для любой другой страны ЕС. А благодаря действиям Януковича Украина экономила миллиарды долларов, подчеркнул Сердюк.

Он добавил, что каждый шаг бывшего президента при подписании этих соглашений совершался в рамках законов и в интересах Украины. Кроме того, напомнил юрист, Харьковские соглашения были согласованы членами правительства и ратифицированы украинским парламентом.

28 января в ГБР сообщили о предъявлении Януковичу обвинения в госизмене, заявив, что Харьковские соглашения навредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности страны.