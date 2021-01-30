Байден во время выборов просил свою семью «следить за собой»

Президент США Джозеф Байден перед президентскими выборами попросил свою семью «следить за своими делами». Об этом сообщает Politico.

«Ради всего святого, следите за собой», — сказал Байден своему Фрэнку в период предвыборной гонки.

Ранее Байден заявил, что часть информации, публиковавшейся о его сыне Хантере, является «российской дезинформацией».

До этого Хантер Байден заявил, что в отношении него было начато расследование в штате Делавэр. По его словам, расследование проводят по поводу уплаченных им налоговых отчислений.

Кроме того, американские СМИ со ссылкой на источники сообщали о желании действующего президента США Дональда Трампа назначить спецпрокурора для расследования в отношении Хантера Байдена. Трамп заявил, что не имеет отношения к делу Байдена-младшего.