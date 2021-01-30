На Кипре разработали программу по борьбе с коррупцией

Правительство Кипра представило перечень новых мер по борьбе с коррупцией. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на президента страны Никоса Анастасиадиса и министр юстиции и общественного порядка Эмили Йолити, в стране будут созданы спецподразделения при генпрокуратуре и будет разработан кодекс для чиновников.

«Наши планы нацелены на максимально возможное укрепление законодательной, политической, финансовой и социальной среды посредством действий, разделенных на три основных направления. Первое — это предупреждение, просвещение и повышение осведомленности. Второе — это законодательные меры. И третье — это мониторинг и оценка рисков», — заявил Анастасиадис.

В свою очередь Йолити объявила о создании подразделения по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре и разработке этического кодекса для всех государственных чиновников.

Также планируется создание научного совет для мониторинга за коррупцией и разработки методов по борьбе с ней.