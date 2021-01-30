США намерены продлить ДСНВ до 5 февраля

США планируют завершить процедуры по продлению ДСНВ до 5 февраля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представитель Госдепартамента.

«Есть еще шаги, которые необходимо завершить. Но мы оптимистично настроены, что это продление, которое явно соответствует нашим интересам национальной безопасности, будет завершено до истечения (срока документа) 5 февраля», — говорится в сообщении.

О продлении СНВ-3 договорились президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора, который состоялся 26 января.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений.