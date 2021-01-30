МИД РФ: санкции ЕС против РФ противоречат интересам Евросоюза

Создание многочисленных «горизонтальных» санкционных механизмов препятствует экономическому сотрудничеству России и ЕС. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

«В законодательстве ЕС закладывается возможность принятия оперативных решений в отношении конкретных фигурантов вот этих санкционных режимов. Это могут быть и физические лица, и институты, и компании, и бизнесмены. Этот путь создает колоссальную неопределенность в отношениях», — сообщил дипломат.

По словам Грушко, эта проблема не только характерна для отношений между Россией и Евросоюзом, но и в целом для мировой торговли.

Он добавил, что Россия выступает против односторонних решений, которые противоречат нормам ВТО и препятствуют развитию экономических отношений.