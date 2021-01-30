Чиновника аппарата президента Киргизии задержали по делу о взятках

Заведующего отделом информационной политики аппарата президента Киргизии Нургазы Анаркулова задержали по подозрению в превышении своих полномочий при требовании взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.

Отмечается, что он вымогал деньги у претендента на одну из руководящих госдолжностей за положительное решение вопроса о назначении.

В пресс-службе подчеркнули, что подобные действия чиновников в корне противоречат указу президента республики «О новой государственной кадровой политике».

В отношении Анаркулова возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство взятки». Он был доставлен в главное следственное управление ГКНБ.

Ранее сообщалось, что заместитель руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейскому автономному округу Романа Исайкина задержали за получение взятки.