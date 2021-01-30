Посол США оправдал публикации о несанкционированных акциях после протеста МИД

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан оправдал публикации американской дипмиссии о несанкционированных акциях в российских городах заботой о безопасности граждан США, передает РИА «Новости».

По его словам, не имеет значения, проправительственная акция, или незаконная, обязанность посольства — проследить, чтобы американцы в них не участвовали. Дипломат подчеркнул, что на таких мероприятиях всегда есть вероятность того, что «из мирного собрания демонстрация может превратиться в немирное».

Салливан считает, что именно это и произошло 23 января.

«Мы обязаны предупреждать людей, чтобы они туда не ходили. Именно это мы и сделали. Мы никакие сообщения никому не рассылали. Мы не давали инструкции», — сказал посол.

Дипломат также добавил, что российское посольство в Вашингтоне поступает подобным же образом, когда в США проходят протесты. Он назвал это «обычной дипломатической практикой».

Несанкционированные акции прошли 23 января в разных городах России.

Ранее сообщалось, что представителю американского посольства в Москве вручена нота протеста после публикации дипмиссией США «фейков» о несанкционированных акциях в российских городах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации американского диппредставительства о незаконных акциях косвенным вмешательством во внутренние дела страны.