На Украине раскрыли «плохой» и «очень плохой» сценарии по Донбассу

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что Киев исчерпал все возможности достичь компромисса по Донбассу, и рассказал о двух сценариях решения конфликта на юго-востоке страны — «плохом» и «очень плохом».

В рамках «плохого» сценария эксперт рассматривает выход из минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы.

«Очень плохой сценарий», по мнению полковника, — это полное выполнение «Минска»<...>. А затем вхождение Украины в состав союзного государства», — цитирует Жданова издание «Главред».

Пока, как считает военный эксперт, сложно предугадать, какой вариант выберет президент Украины Владимир Зеленский. Но, по прогнозам Жданова, конфликт в Донбассе в этом году останется замороженным.



Прошлой весной Зеленский заявлял, что у него есть план по возвращению Донбасса.