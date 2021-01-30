В МИД Украины обвинили Россию в попытке перекроить Украину под свои лекала

Официальный представитель МИД республики Олег Николенко заявил, что Россия продолжает пытаться перекроить Украину под свои лекала.

«Российское руководство не оставляет идеи перекроить Украину под свои лекала», — написал он в своем Twitter.

По его мнению, так называемый интеграционный форум «Русский Донбасс» в Донецке — это якобы попытка создать преграды для мирного объединения Донбасса.

«Проинформируем партнеров об очередном примере подрывной деятельности России в Донбассе», — пригрозил Николенко.

Накануне глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сказал, что переговоры с РФ по Донбассу неэффективны и зашли в тупик. Он пожаловался, что Москва давит на Киев, и призвал действовать теми же методами.