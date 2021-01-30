Горбачев прокомментировал продление ДСНВ

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом пишет kp.ru/daily/27233.5/4360242/» target=«_blank»>kp.ru.

По его словам, люди всегда стремятся к мирной жизни и процветанию.

«Потому что в этом есть (состоит) главное желание людей. Люди хотят жить мирно, свободно, трудиться и улучшать жизнь», — сказал Горбачев.

Бывший президент СССР, отвечая на вопрос, возможен ли мир между РФ и США, заявил, что первостепенным являются переговоры без варварства.

О продлении СНВ-3 договорились президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора, который состоялся 26 января.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений.