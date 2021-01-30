В Крыму заявили, что антироссийские санкции Запада сработали как бумеранг

Введенные из-за Крыма антироссийские санкции не вызывают никаких эмоций и сработали как эффект бумеранга. С таким мнением выступил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, передает РИА «Новости».

По его словам, про западные санкции уже давно привыкли слышать в России: бизнес перестроился, а некоторые, благодаря санкциям даже открыли новые направления и с успехом замещают западную продукцию.

«Политически так вообще сработал эффект бумеранга», — отметил Черняк.

Притом, как он считает, любое упоминание полуострова со стороны властей западных стран только подогревают интерес к региону.

«Как итог, туристы более чем из 150 стран за эти годы посетили полуостров», — рассказал парламентарий.

Ранее в США отказались ослаблять санкции против России из-за Крыма.