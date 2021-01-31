Тарпищев считает, что Ельцин спас Россию от гражданской войны

Россия смогла избежать гражданской войны, благодаря первому президенту РФ Борису Ельцину, заявил член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что при этом президенте гражданской войны не было, хотя за баррель нефти давали $10.

«У нас паника, когда баррель стоит $30, а тогда было в три раза меньше. Народ попал в такую ситуацию, но благодаря Ельцину удалось избежать гражданской войны. Уверен, что у нас еще напишут об этом, когда народ поймет, что творилось в то время. Есть люди, которые, не зная ситуации, ерунду несут о том времени», — сказал Тарпищев.

По его мнению, разговаривать с такими людьми бесполезно.

Ельцин был главой государства с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999-го.

Ранее экс-советник Бориса Ельцина Сергей Шахрай назвал главного виновника распада СССР.