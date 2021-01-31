Песков назвал речь Путина на Давосе попыткой докричаться до здравого смысла

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина на Давосе была «попыткой докричаться до здравого смысла политиков».

Представитель Кремля отметил, что не может согласиться с мнением политологов, которые посчитали речь президента предостережением насчет давления на Россию.

«Никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков», — пояснил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Он добавил, что в выступлении на «давосской неделе» Путин четко сформулировал проблемы, с которыми всем странам предстоит столкнуться.

В ходе международного форума глава России выступил с речью, в которой сравнил текущую ситуацию в мире с тридцатыми годами прошлого века. Путин предупредил о рисках «потерять целые цивилизационные и культурные материки», указал на неустойчивость экономики, а также призвал Европу избавиться от фобий относительно Москвы.