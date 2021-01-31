В Госдуме назвали причину санкций США против России

Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Крым был лишь формальным поводом для введения санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Западные страны ввели бы санкции против России в любом случае. Крым лишь подвернувшийся формальный повод. Главная цель — помешать становлению России как одной из самых мощных и ведущих стран мира», — сказал Шеремет.

Шеремет считает, что настало время призвать США к ответу за вмешательство во внутренние дела Украины в 2014 году, в результате чего «некогда процветающая страна в центре Европы превратилась в буферную зону и место для политических экспериментов западных кукловодов».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.