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Новости политики

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МИД: поощрение США несогласованных акций — это стратегия по сдерживанию РФ

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Поощрение несогласованных акций со стороны США является частью стратегии сдерживания России. Об этом сообщает МИД РФ у себя в Facebook/

«Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России. Госдеп явно взял на вооружение «программу», предложенную в 2019 году аналитическим центром RAND Corp», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс ранее заявляла, что США в связи с задержаниями в преддверии и во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства.

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