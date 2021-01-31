МИД: поощрение США несогласованных акций — это стратегия по сдерживанию РФ

Поощрение несогласованных акций со стороны США является частью стратегии сдерживания России. Об этом сообщает МИД РФ у себя в Facebook/

«Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России. Госдеп явно взял на вооружение «программу», предложенную в 2019 году аналитическим центром RAND Corp», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс ранее заявляла, что США в связи с задержаниями в преддверии и во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства.