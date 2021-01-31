В МИД Германии выступают за продолжение диалога ЕС и России

Европейский союз стратегически заинтересован в продолжении диалога с Россией, считает госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот. Такое мнение он выразил в своей статье для издания Spiegel.

«Несмотря на все наши разногласия или именно из-за них, стены молчания в наших прямых отношениях с Москвой недопустимы. ЕС стратегически заинтересован в развитии диалога с Москвой», – отметил политик.

Он подчеркнул, что диалог необходим, так как многие международные вызовы можно преодолеть только при сотрудничестве с Россией. При этом Рот добавил, что контакты Евросоюза и России не должны ограничиваться взаимодействием представителей власти и политиков.

«Важно активно развивать сотрудничество в области культуры, науки, спорта и СМИ <...> Также особенно важно наладить максимально тесные контакты на уровне гражданского общества», – пояснил министр.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что потенциал отношений между Россией и Европейским союзом «выбросили в помойку».