Елизавета Вторая примет Байдена в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета Вторая примет президента США Джозефа Байдена и других мировых лидеров в Букингемском дворце перед саммитом G7 в Корнуолле в июне. Об этом пишет Sunday Times.

Отмечается, что участие в приеме также примут принц Уэльский, герцогиня Корнуоллская и герцог и герцогиня Кембриджские в соответствии с планами, разработанными королевскими и правительственными чиновниками для укрепления «особых отношений» между Великобританией и США.

Ранее Елизавета Вторая и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привились от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech.