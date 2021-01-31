Президент Литвы выдвинул Тихановскую на Нобелевскую премию мира

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира. Об этом сама Тихановская сообщила на своей странице в Twitter.

«Спасибо президенту Науседе за выдвижение меня и всего народа Белоруссии на Нобелевскую премию мира. Это большое выражение солидарности с Белоруссией и признание нашей мирной борьбы за свободу», – написала она.

Ранее Тихановская призвала страны Запада к более жесткой реакции на действия президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В Белоруссии шестой месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.