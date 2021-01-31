Президент Чехии счел ситуацию с Навальным «балаганом»

Президент Чехии Милош Земан назвал ситуацию с Алексеем Навальным «балаганом», а его самого «российским националистом». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ситуация с этим Навальным – это попросту балаган. Его выдают за борца за демократию <...> Так что это за борец за демократию? Думаю, что это российский националист», – заявил чешский лидер.

Земан подчеркнул , что Навальный участвовал в ряде националистических шествий и поддерживал «сталинские депортации».

17 января Алексей Навальный был задержан в столичном аэропорту Шереметьево. В Федеральной службе исполнения наказаний разъяснили, что задержание проводилось на основании постановления о его объявлении в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. Впоследствии Навальный был арестован на 30 суток, Московский областной суд признал арест законным.