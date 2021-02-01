Медведев дал оценку митингам в поддержку Навального

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», дал оценку протестным акциям в поддержку Алексея Навального.

По мнению политика, в нынешних условиях призывы к участию в незаконных митингах — это «предельно циничная позиция».

«Поскольку обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны, они могут создать ситуацию, когда большое количество людей заболеют. Тем не менее народ вытаскивают на улицу для достижения собственных политических целей», — сказал он.

По его словам, такая ситуация неприемлема, однако ее правовую оценку должны давать правоохранительные органы.

Медведев также раскритиковал призывы к участию в несогласованных акциях, адресованные несовершеннолетним гражданам России.

«Вот они говорят, что мы никого не вовлекаем, но «лечить-то» никого не надо», — сказал он, добавив, что настроения молодых людей, которые «хотят себя проявить», можно видеть по социальным сетям.

«Если ты говоришь об активности в социальных сетях, вопросов нет, можешь высказать любую позицию вот таким образом. А если речь идет о том, чтобы вытаскивать на улицы в период пандемии людей, в том числе малолетних, на незаконный митинг, это абсолютно недопустимо», — заключил он.