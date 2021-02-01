Медведев сообщил, что сделал прививку от коронавируса

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, среди которых был корреспондент «Газеты.Ru», рассказал о том, как он перенес вакцинацию от коронавируса.

Политик сообщил, что сделал прививку еще два месяца назад.

По его словам, его организм перенес вакцинацию «очень спокойно» и «без последствий».

Медведев не стал уточнять, какой именно препарат он выбрал для вакцинации, сказав лишь, что речь идет о вакцине российского производства. Он пояснил, что не раскрывает эту информацию, «чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой».