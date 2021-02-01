Медведев допустил появление иностранных вакцин в России

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, среди которых был корреспондент «Газеты.Ru», заявил, что в России может появиться возможность привиться иностранными вакцинами от коронавируса.

При этом зампред СБ добавил, что пока России «ещё никто не предлагает особо» приобрести иностранные препараты.

«Но тем не менее инициативы на эту тему есть, и китайцы с такими предложениями вышли. Естественно, они будут самым внимательным образом проанализированы. Если тот или иной препарат будет признан эффективным и безопасным, он может появиться на нашем рынке», — сказал Медведев.

Сейчас же, по его словам, российские власти сосредоточены на выпуске отечественных препаратов.