Медведев рассказал, как выбирать вакцину от коронавируса

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, среди которых был корреспондент «Газеты.Ru», дал россиянам советы, как выбрать вакцину от коронавируса.

По словам политика, «вакцинация — это всегда индивидуальная история». Он указал, что перед выбором вакцины необходимо как минимум сдать кровь, а также понять, «в каком состоянии и в каком иммунном статусе пребывает организм».

«Это от возраста зависит, к сожалению, от пола зависит — как известно, мужчины тяжелее переносят эту коронавирусную инфекцию, — и от целого ряда других причин», — пояснил он.

Дмитрий Медведев отдельно подчеркнул, что все три российские вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и препарат Центра имени Чумакова — «эффективны и дееспособны».

«Но если выбирать какую-то, нужно проконсультироваться с врачом, говорю абсолютно прямо и откровенно. Сделать это надо», — подчеркнул он.

Также Медведев сообщил, что сделал прививку от коронавируса.