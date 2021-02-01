Чижов: Россия надеется на потепление отношений с ЕС

Россия надеется на потепление отношений с Евросоюзом после приезда в Москву главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, пишет РИА «Новости».

Визит запланирован на 4-6 февраля.

«Надеюсь, что да. Однако я не могу сказать, что отношения в глубокой заморозке», — ответил он на вопрос о возможности разморозить отношения Москвы и Брюсселя во время визита Борреля.

Чижов подчеркнул, что стороны продолжают консультации по различным вопросам, включая торговлю, защиту персональных данных и ядерную сделку с Ираном.

Ранее стала известна цель визита Борреля в Россию.