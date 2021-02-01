Медведев пошутил о влиянии иллюминатов и мирового правительства на протесты в США

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос журналистов о протестных акциях в США, пошутил о конспирологических теориях на эту тему. Этот разговор состоялся в рамках интервью российским СМИ, среди которых был корреспондент «Газеты.Ru».

«Это деятельность мирового правительства. Иллюминаты или еще кто-нибудь», — ответил он на просьбу оценить гражданский протест в Соединенных Штатах.

«Но если говорить серьезно, понятно, что проблемы политической системы Соединенных Штатов Америки — внутри самой системы, — добавил он. — Поэтому все, что у них происходит, — это следствие этих проблем».

Медведев также отметил, что протестные движения, в частности Black Lives Matter («Жизни черных важны») управлялись изнутри.

«То есть были, очевидно, политики, которые рассчитывали при помощи вот этих протестов расшатать американскую систему», — отметил зампред Совбеза, добавив, что «это трудно сделать», поскольку «система очень устойчива».