Медведев оценил возможность судебных разбирательств для защиты «Северного потока»

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, среди которых был корреспондент «Газеты.Ru», заявил, что Россия может задействовать судебные механизмы, чтобы отстоять строительство газопровода «Северный поток — 2».

«В суд можно обратиться, безусловно. Только еще нужно понять, в какой суд. Это могут быть национальные суды, это могут быть контрактные суды. Нужно смотреть, где эти споры рассматриваются», — сказал политик.

Он допустил, что Россия сможет обратиться в том числе и в американские суды, однако это, по его словам, «будет очень долго».

«И у нас нет никакой уверенности, что американский суд займёт в этом смысле объективную позицию», — добавил он.

При этом Медведев считает, что будущее газопровода должно решаться все-таки во внесудебном порядке: «Но я как раз считаю, несмотря на то, что я всегда за судебное рассмотрение вопросов в силу образования, что всё-таки здесь гораздо важнее позиция лидеров государств и лидеров бизнеса. Вот они должны сказать своё слово».

Зампред Совбеза выразил уверенность, «что этот газопровод будет достроен, потому что он нужен».