Медведев раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Байдена

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, среди которых был корреспондент «Газеты.Ru», рассказал о некоторых подробностях первого телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

По его словам, помимо прочих тем лидеры двух государств обсуждали возможность проведения саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Американские коллеги сказали, что они её [эту идею] возьмут в проработку, ну пусть проработают», — сказал Медведев, добавив, что в таком саммите «был бы смысл».