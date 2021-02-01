Медведев рассказал о возможности восстановления «Большой восьмерки»

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что «Большая семерка» больше не может считаться представительной международной организацией. Об этом он сказал в интервью российским СМИ, среди которых был корреспондент «Газеты.Ru».

Он объяснил это тем, что к диалогу в рамках этой организации не допускаются ряд важнейших стран — Россия, Китай и Индия.

«Мы в ней не принимаем участие, потому что нас в какой-то момент заблокировали. И никакого особого желания туда возвращаться сейчас не существует. Даже не в силу того, что мы обиделись, надулись и считаем, что все это не нужно, а просто в силу слабой легитимности такого рода обсуждений», — сказал он.

Медведев также напомнил, что даже когда Россия была полноправным членом неформального объединения, ее представителей не допускали до обсуждения экономических вопросов: «Наши коллеги считали, что мы ещё в ясельном возрасте, вот они у себя на «семерочке» это пообсуждают, а «восьмерка» — для обсуждения политических проблем».

«Поэтому я, откровенно говоря, никаких перспектив у «восьмерки» в том виде, в котором она существовала, не вижу уже», — заключил он.