Медведев оценил роль Путина в урегулировании карабахского конфликта

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев считает, что Азербайджан и Армения должны быть благодарны президенту России Владимиру Путину за его участие в урегулировании военного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал в интервью российским СМИ, среди которых был корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, конфликт удалось завершить именно благодаря работе главы российского государства.

«Причем эта работа была филигранная, я в один из дней наблюдал за этой работой, скажу прямо. Владимир Владимирович находился в часовых дискуссиях между всеми участниками этого конфликта», — рассказал Медведев.

«Если бы не его работа, скажем прямо, этот конфликт мог бы продолжаться до сих пор. Это огромный труд, за который, как мне представляется, и Азербайджан, и Армения должны быть в очень большой степени признательны президенту России», — добавил Медведев.

Полную версию интервью читайте на «Газете.Ru».