Медведев рассказал о первой реакции российских властей на коронавирус

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что серьезность проблемы коронавируса осознавалась российскими властями «уже к началу февраля». Об этом он сообщил в интервью российским СМИ, среди которых был корреспондент «Газеты.Ru».

«Один из первых докладов на эту тему я написал президенту, может быть, спустя две недели после своего назначения на должность, то есть в самом начале февраля. То есть понимание того, что это серьёзная угроза, вне всякого сомнения, было», — сказал он.

По мнению Медведева, это позволило России подготовиться к пандемии «гораздо лучше, чем многие европейские страны».

Зампред Совбеза указал, что после осознания проблемы в правительстве началась серьезная подготовка: «был создан оперативный штаб, коллеги начали постоянно встречаться, работать, принимать решения, вырабатывать рекомендации».

Также на уровень реакции России на угрозу повлияла отечественная система здравоохранения, которая, сохранив отдельные черты советской системы, оказалась более готовой к пандемии.

При этом Медведев отметил, что «ничего не бывает идеального», допустив, что в начале пандемии могли быть допущены «какие-то ошибки».

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