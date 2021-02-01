В России может появиться суд по правам человека

Президент России Владимир Путин поручил Верховному суду и Минюсту проанализировать целесообразность создания российского суда по правам человека. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рекомендовать Верховному суду Российской Федерации:.. рассмотреть совместно с министерством юстиции Российской Федерации вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости соответствующие предложения», — говорится в документе.

Поручение должно быть выполнено до 1 июня. Ответственными назначены председатель Верхового суда Вячеслав Лебедев и министр юстиции Константин Чуйченко.

Ранее в ЕСПЧ приравняли наручники к пыткам.