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Новости политики

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МИД Франции назвал недостаточными введенные против России санкции

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Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон в эфире радиостанции France Inter заявил, что принятые против России санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным недостаточны.

По его словам, ЕС нужно рассмотреть возможность введения ограничений в отношении российского газопровода «Северный поток — 2».

При этом Бон уточнил, что решения по проекту принимает Германия, так как трубопровод находится на ее территории.

«Мы всегда говорили, что у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте», — добавил Бон.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

Евросоюз, реагируя на якобы отравление Навального, ввел санкции против шести россиян и российского научного института.

После возвращения Навального в Россию и его ареста по делу о мошенничестве, Европарламент призвал ужесточить санкции против России и заморозить «Северный поток — 2».

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